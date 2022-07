Pierwsza produkcja polimerów polickich ma ruszyć w pierwszym kwartale przyszłego roku. źródło: https://polyolefins.grupaazoty.com/aktualnosci/podpisano-aneks-nr-3-do-kontraktu-epc

Wykonano już 91 procent prac. Najważniejsze urządzenia zostały zainstalowane. Pierwsza produkcja ma ruszyć w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Rocznie instalacja będzie produkować 429 tysięcy ton propylenu i 437 tysięcy ton polipropylenu.



To wystarczy, aby zaspokoić zapotrzebowanie na te produkty dla całej Polski. Budowa polickich polimerów, w ramach których powstaje instalacja do produkcji, a także nowy port z magazynami gazu, to największa inwestycja w polskiej chemii. Wartość całego kompleksu wynosi 7 miliardów złotych.