Głębokowodny terminal kontenerowy to kluczowa inwestycja dla naszych portów [WIDEO]

Jesteśmy na finiszu przetargu na wybór inwestora, który wybuduje głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu - mówi wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Będzie to największa inwestycja infrastrukturalna w porcie w Świnoujściu. Chodzi o to, aby w tym miejscu obsługiwano największe kontenerowce, jakie mogą wejść na Bałtyk.- To już nie ma co zabiegać. Końcówka to jest przede wszystkim dokończenie przetargu, tak jak prezes Urbaś mówi, jesteśmy na finiszu. Czekamy na wybór operatora, mamy też środki na budowę falochronu - mówi Gróbarczyk.To kluczowa inwestycja dla naszych portów - zaznacza Dariusz Smoliński z Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego.- To jest z pewnością kluczowa inwestycja, zwłaszcza w obecnej sytuacji na Ukrainie. Wiemy na pewno, że step-by-step, po prostu się toczy. Pierwszą rzeczą, takim kamieniem milowym, było przeznaczenie przez rząd środków na budowę falochronu. Bez tego ta inwestycja nie ma racji bytu. Natomiast wiemy, że przetarg się toczy i są oferenci - mówi Smoliński.Terminal ma powstać na wschód od gazoportu. Do portu będą mogły zawijać kontenerowce o długości nawet 400 metrów.