Co można na plaży, a czego nie?

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Nie palić papierosów, zapewnić opiekę dzieciom, nie pić alkoholu i nie pływać w czasie sztormu. Sprawdziliśmy, czy po pierwszym tygodniu wakacji plażowicze nadbałtyckich kąpielisk zapoznali się z regulaminem miejsca, w którym wypoczywają.

Jedni zasady znają, inni nie mają pojęcia o istnieniu regulaminu - tak w skrócie można podsumować wiedzę osób wypoczywających na plaży w Świnoujściu.



- Znam od dziecka, bo sam byłem ratownikiem. Punktów już nie pamiętam. Nie wiedziałem. A co można na plaży? Pewnie zakaz spożywania alkoholu i palenia - mówią wypoczywający.



Tablice z informacjami - co plażowiczom można, czego nie, są i to przy każdym wejściu - informuje Karolina Samitowska, kierownik kąpieliska. - Nieliczna grupa ludzi czyta ten regulamin, dlatego dodatkowo umieszczane są piktogramy, które pokazują, co wolno, a czego nie wolno. Na pewno nie wolno śmiecić, palić papierosów, spożywać alkoholu, palić ognisk. Jak ludzie się do tych zakazów odnoszą? Jak widać - podsumowała Samitowska.