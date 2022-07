Była pracownica sądu przed sądem

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W Sądzie Okręgowym w Słupsku rozpoczął się proces ws. przywłaszczenia ponad pół miliona złotych z kasy zapomogowo-pożyczkowej koszalińskiego sądu. W tej sprawie odpowiadają trzy osoby.

Główną oskarżoną jest Jolanta P., była zastępczyni głównej księgowej sądu. W akcie oskarżenia, odczytywanym przez Andrzeja Dubiela z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, zapisano, że przywłaszczyła ona 577 tysięcy 747 złotych 15 groszy. "W ten sposób, mimo braku umocowań prawnych, dokonała przelewów oraz czeków gotówkowych transakcji obciążających rachunek bankowy kasy'' - czytamy w akcie oskarżenia.



Główna oskarżona miała być kontrolowana przez Bożenę U. i Władysławę S. Miały one podpisywać dokumenty finansowe przedstawiane przez Jolantę P. bez weryfikacji. W sądzie nie przyznały się do zarzutów. Bożena U. mówiła, że Jolancie P. ufała "na tysiąc procent". "Ona była zastępcą głównej księgowej, osobą głęboko wierzącą. Utwierdzała mnie w przekonaniu, że wszystko jest prowadzone prawidłowo'' - zeznawała.



Jolanty P. nie było dzisiaj w sądzie. W śledztwie przyznała się do zarzutów tłumacząc, że potrzebowała pieniędzy na własne cele. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia.