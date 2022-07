66-latek zatrzymany za nielegalną grę w trzy... cukierki

Fot. Policja Zachodniopomorska

Już nie w trzy kubki a w trzy cukierki. Taką nielegalną grę hazardową organizował w Kołobrzegu 66-latek.

Na Bulwarze Jana Szymańskiego zatrzymali go szczecińscy policjanci prewencji, którzy wspomagają pracę kołobrzeskich funkcjonariuszy. Mundurowi zatrzymali również rzeczy, którymi się posługiwał podczas prowadzenia gry.



Ten, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej urządza grę hazardową lub użycza do niej środków lub pomieszczenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Wniosek o ukaranie mężczyzny trafił do sądu.