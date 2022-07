Bił, wyzywał i wyganiał z domu. Agresor ze Stargardu przed sądem

Fot. pixabay.com / Tumisu (CC0 domena publiczna)

Znęcał się nad swoją partnerką i dwójką dzieci - teraz stanie przed sądem. 29-latkowi w ze Stargardu grozi 8 lat więzienia.

Śledczy zarzucają mężczyźnie psychiczne i fizyczne znęcanie się nad rodziną.



W toku postępowania ustalono, iż podejrzany wielokrotnie, będąc pod wpływem alkoholu, wszczynał awantury, podczas których wyzywał kobietę i dzieci, wyganiał ich z mieszkania, niszczył wyposażenie domu, straszył dzieci psem, ciągnął za uszy, a partnerkę bił po różnych częściach ciała. Dodatkowo groził jej śmiercią.



Prokurator Rejonowy w Stargardzie skierował do Sądu akt oskarżenia wobec mężczyzny. 29-latek został zatrzymany, a następnie zastosowano wobec niego tymczasowy areszt. Podejrzany nie przyznał się do winy. Grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.