Zapomniane powstanie. 78 lat od "Ostrej Bramy" [WIDEO]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Mija 78 lat od operacji "Ostra Brama", która przyniosła wyzwolenie Wilna spod niemieckiej okupacji. To jedyny polski zwycięski zryw podczas II wojny światowej - a do tego zapomniany, bo na upamiętnianie go nie godziła się propaganda PRL.

W Szczecinie mieszka do dziś uczestniczka powstania, podpułkownik Danuta Szyksznian-Ossowska. W zrywie uczestniczyła również jej mama. Łączniczka Armii Krajowej do dziś nosi w sobie pamiątkę z placu boju.



- Przynosząc meldunki w samo centrum walk, przesuwałam się po ulicy na brzuchu wtedy, kiedy był nalot. I rykoszetem kawałek metalu uderzył mnie w nogę - mówi Szyksznian-Ossowska.



Powstańcy Wileńscy żyli przez dekady w zapomnieniu. Co więcej, byli prześladowani przez komunistyczne władze, które zacierały pamięć o bohaterskim zrywie. Sowieci po przejęciu Wilna mordowali Polaków lub wywozili żołnierzy Armii Krajowej wgłąb Związku Sowieckiego - mówi prof. Sebastian Ligarski ze szczecińskiego oddziału IPN.



- Wilno znalazło się w rękach Sowietów i przy nich zostało. W związku z tym pamiętajmy, że powstańcy wileńscy byli okrutnie przez nich prześladowani. Przecież zaraz po operacji "Ostra Brama" tak naprawdę zostali zdradzeni - mówi Ligarski.



Powstanie Wileńskie zakończyło się 13 lipca. Na wieży zamkowej żołnierze AK zawiesili biało-czerwoną flagę.