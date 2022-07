Wyjątkowe odkrycie szczecińskich naukowców w krypcie w Koszewie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Naukowcy z Katedry Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego prowadzą badania krypty rodziny von Oesterling, która znajduje się w kościele w Koszewie.

Podczas badań odkryto piękną trumnę z cynowymi rzeźbami generała Ernsta Christiana von Oesterlinga oraz szczątki jego krewnych - mówi profesor Marcin Majewski z Katedry Archeologii US.



- W tej chwili mamy zlokalizowany już grób i miejsce ostatniego spoczynku generała Ernsta Christiana von Oesterlinga. Jego jednej z trzech żon, a w tej chwili badamy grób ostatniej małżonki. Była wdową po brandenburskim pułkowniku, ale niestety nie wiemy, jak się on nazywał, bo pół tablicy zostało zniszczone - mówi Majewski.



Odnalezione kości poddawane są badaniom antropologicznym - mówi Katarzyna Ślusarska z Katedry Archeologii.



- Za bardzo nie chorował. Wygląda na to, że to był zdrowy mężczyzna, dożył 63. roku życia. Biorąc pod uwagę tryb życia, bo to był wojskowy, no to jest dobry wiek. Jedyne zmiany, jakie były, to te związane z jazdą konną. Generalnie to był zdrowy, postawny mężczyzna i miał około 1,8 m wzrostu - mówi Ślusarska.



Większość trumien jest zniszczona - z wyjątkiem generała, która zachowała się w bardzo dobrym stanie - a kości przemieszane. Naukowcy prowadzą badania w specjalnych kombinezonach i maskach, aby uniknąć infekcji.