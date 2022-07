Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]

Hakerzy zaatakowali system informatyczny Urzędu Miasta i Gminy w Goleniowie. Trwają prace nad przywróceniem jego pełnej sprawności.

Jak informują władze gminy, system został zaatakowany w nocy z 5 na 6 lipca. W wyniku ataku, urzędnicy utracili dostęp do części systemów informatycznych.



Nie wiadomo czy wyciekły jakieś dane. To nadal jest sprawdzane przez służby.



Urząd jest otwarty dla interesantów. Do tej pory w pełni funkcjonują: Dowody, Ewidencja ludności i Urząd Stanu Cywilnego.