Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Napadli na kobietę, złamali jej nos i okradli - staną przed sądem. Prokuratura skierowała akt oskarżenia w tej sprawie.

Do zdarzenia doszło we wrześniu ubiegłego roku, w centrum Szczecina. Podejrzani najpierw szli za kobietą, po czym ją zaatakowali.



Bili pięściami, a gdy straciła przytomność ukradli jej torebkę z pieniędzmi. Mężczyźni jeszcze tego samego dnia zostali zatrzymani. Trafili do tymczasowego aresztu.



53- i 45-latek nie przyznali się do winy. Grozi im do 12 lat więzienia.