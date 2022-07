Oszuści "na PGE" znów aktywni

Materiały prywatne

Smsy z fałszywym wezwaniem do zapłaty dostają nie tylko szczecinianie. W treści wiadomości, oprócz groźby wyłączenia energii elektrycznej, podany jest link do uregulowania należności.

Po kliknięciu na nasze urządzenie ściągnie się wirus. To nie PGE jest nadawcą tych wiadomości - mówi Mariusz Majewski z PGE Obrót i przypomina, jak wyglądają prawdziwe smsy od spółki.



- Pierwsza rzecz, na którą trzeba zwracać uwagę, to czy w wiadomości jest podany numer klienta lub faktury. To jest element, dzięki któremu można zweryfikować, czy ta informacja jest adresowana do nas. Drugą rzeczą jest to, że PGE w wiadomościach tekstowych przypominających o płatnościach, nie podaje linku do tej płatności - tłumaczy Majewski.



To kolejne takie przypadki w Szczecinie - mówi Ewelina Gryszpan ze szczecińskiej policji.



- Metod działania oszustów jest bardzo wiele. Dlatego przez cały czas musimy zachować ostrożność i zanim cokolwiek zrobimy, weryfikować otrzymane informacje. Jedną z metod jest podszywanie się pod dostawcę energii i wysyłanie do potencjalnej ofiary wiadomości SMS o planowanym odłączeniu prądu wraz z prośbą o uregulowanie należności - mówi Gryszpan.



Policja apeluje, aby nie działać w pośpiechu, nie wchodzić w fałszywe linki i weryfikować wszystkie takie wiadomości zanim zdecydujemy się zrobić przelew.