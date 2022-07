Przepracowali kilkadziesiąt lat, dziś dostali medale [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Medale za Długoletnią Służbę w imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy wręczył wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Wyróżniono pracowników Inspekcji Handlowej, Polskiej Spółki Gazownictwa, Polskiej Grupy Energetycznej Energia Ciepła i Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego.



Wśród odznaczonych jest Remigiusz Durdyń, który w Gazowni Szczecin przepracował 38 lat.



- Załoga się zmniejszała. Pamiętam, że jak przyszedłem do pracy, to gazownia liczyła ponad dwa tysiące osób. Teraz jest około dwustu. Wtedy gazownia produkowała gaz na miejscu, bo był gaz miejski. W 1987 roku przeszliśmy na gaz ziemny, także wtedy produkcja została już całkiem zatrzymana i inaczej eksploatuje się ten gaz - mówił Durdyń.



Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki podziękował nagrodzonym.



- Miałem ten wielki zaszczyt i przyjemność te medale w imieniu pana prezydenta Państwu dzisiaj wręczyć. W pierwszych słowach chciałem pogratulować, ale zaraz drugim słowem, które musi tutaj paść, jest słowo dziękuję. Za pracę, która Państwo często wykonujecie nie tylko od lat kilku, kilkunastu, a czasami kilkudziesięciu. Można powiedzieć, że to jest ten moment, symboliczny, ale jednak bardzo ważny, docenienia Państwa pracy - mówił Bogucki.



Medale wręczono w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.