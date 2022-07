Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

We wszystkich placówkach ZUS, obsługa klientów w poniedziałki będzie się odbywać od 8 do 17. W pozostałe dni tygodnia, czyli od wtorku do piątku - od 8 do 15.

Sprawy można załatwić też bez wychodzenia z domu: podczas e-wizyty, przez za Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub telefonicznie. Dotyczy to także świadczeń dla rodzin z Ukrainy.