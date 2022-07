Sportowy zakup dla PUM-u

Fot. Facebook / Port Szczecin-Świnoujście

Dwie nowe łodzie, dla potrzeb swoich studentów, zakupi jeszcze w tym roku Pomorski Uniwersytet Medyczny.

Przeznaczone będą dla sekcji wioślarskiej, która regularnie bierze udział nie tylko w mistrzostwach krajowych, ale także w zawodach międzynarodowych.



- To będą "ósemki", zarówno męskie, jak i kobiece - mówi rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie prof. Bogusław Machaliński. - Technika idzie do przodu i potrzebą chwili jest zakup nowych łodzi na potrzeby treningów, na potrzeby aktywności fizycznej i samych mistrzostw, ale oczywiście na to potrzebne są dość duże środki. Bardzo znaczące środki, stanowiące prawie 50 procent zakupu nowoczesnej łodzi, uzyskamy z dotacji od polskiego Banku PEKAO SA.



Wsparcie finansowe ze strony Banku PEKAO SA to ponad 70 tysięcy złotych.