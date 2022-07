Miłośnicy bursztynu opanowali plażę w Kołobrzegu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Festiwal poświęcony złotu północy trwa na plaży w Kołobrzegu.

Zawody w poławianiu i przesiewaniu bursztynu rozpoczęły trzydniową imprezę na plaży przy Kamiennym Szańcu. Trwają IV Światowe Dni Bursztynu, a na miejscu o tytuł najlepszego łowcy złota Bałtyku rywalizuje kilkadziesiąt osób.



Zabawę na plaży obserwują turyści, którzy mówią, że z urlopu w Kołobrzegu zawsze przywożą pamiątki wyciągnięte z morskiego brzegu.



- Za moich czasów to było tak, że to była zawsze jedna z atrakcji. Wychodziło się na plażę i szukało się bursztynu. - Żona lubi bursztyny, więc zawsze odwiedzamy ich muzeum. Trochę ich w domu mamy, więc z tego roku do kolekcji też nam coś wpadnie - mówią turyści.



Święto w Kołobrzegu potrwa przez cały weekend. W programie zaplanowano także pokazy jubilerskie, konkursy wiedzy i będzie można także zapoznać się z techniką szlifowania bursztynu. Imprezę zakończy niedzielny koncert, a na scenie przy Kamiennym Szańcu wystąpi Mezo.