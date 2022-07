Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Będzie sprawdzony gatunek, zmierzony obwód pnia, wysokość, średnica korony i faza rozwoju - szczecińskie drzewa przejdą inwentaryzację. Zajmie się tym Firma Taxus UL z Warszawy.

Każde drzewo otrzyma swój numer, który będzie podstawą do jego identyfikacji. Wszystkie zebrane dane, wraz z fotografią - zostaną wprowadzone do aplikacji GREENSPACES, służącej do tworzenia bazy danych miejskich terenów zieleni.



Koszt przedsięwzięcia to prawie 140 tysięcy złotych.