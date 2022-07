Tusk odwiedzi Szczecin. Schreiber wylicza jego kłamstwa [WIDEO]

Donald Tusk przyjedzie do Szczecina. Lider Platformy Obywatelskiej od kilku dni jest w naszym regionie. W czwartek odwiedził Kołobrzeg i Darłowo, w piątek Nowogard, a w sobotę ma przyjechać do Szczecina.

W stolicy Pomorza Zachodniego, szef PO spotka się z młodzieżą podczas wydarzenia "Meet Up Nowa Generacja". Oprócz Tuska do Szczecina zawitać mają także inni politycy PO.Z kolei, Łukasz Schreiber (minister w KPRM) na YouTube opublikował film "10 kłamstw, manipulacji i insynuacji Donalda Tuska". Polityk przeanalizował wypowiedzi szefa PO, które padły w trakcie konwencji w Radomiu. Schreiber zaznaczył, że w trakcie jednego przemówienia Tusk kłamał, insynuował i manipulował aż 38 razy."Szanowni Państwo, TVN i ich sprzymierzeńcy szukają nieścisłości w różnych wystąpieniach premiera Mateusza Morawieckiego z ostatnich 4 lat. Ale wystarczy wziąć tylko jedno przemówienie. Jedno przemówienie Donalda Tuska z Radomia, by zobaczyć falę manipulacji, perfidnych manipulacji, kłamstw i zwykłych , haniebnych insynuacji. Naliczyłem ich 38" - powiedział we wstępie Schreiber.Schreiber przypomniał, że Tusk przedstawił w trakcie konwencji "zwykłą nauczycielkę", panią Agnieszkę z gminy Załuski. Tusk powiedział, że nie chciała mu zdradzić, "ile dostaje na rękę". Okazało się, że w oświadczeniu majątkowym (jest przewodniczącą rady gminy i musi takowe składać) wpisała za 2021 rok nauczycielskie zarobki na poziomie... 150 tysięcy, czyli ponad 12 tysięcy złotych miesięcznie. "Pierwszy strzał i od razu gol, tylko do własnej bramki" - skwitował Schreiber.Kwestia podwyżek i "perfidna manipulacja" Tusk w Radomiu mówił dużo o zarobkach nauczycieli. W pewnym momencie stwierdził, że otrzymali oni podwyżkę wynoszącą 4%, zaś władza "zarabia 5-10 razy więcej od nauczyciela"."To perfidna manipulacja. Jasne, że premier rządu zarabia więcej niż nauczyciel – przyznał Schreiber i ocenił, że nie jest to sensacja. Zaznaczył przy tym, że politycy dostali podwyżkę 40-procentową, ale była to jedyna podwyżka od kilkunastu lat. Tymczasem minimalne wynagrodzenie nauczycieli od 2015 do 2022 roku podwyższono o 50 proc. dla nauczyciela stażysty i 35 proc. dla mianowanego i dyplomowanego" - powiedział Schreiber.Schreiber mówił także o słowach Tuska, który powiedział, że "PiS zgotowało kobietom piekło"."Wierzysz w Boga, nie głosujesz na PiS" - przekonywał szef PO.Schreiber przypomniał, że jedyna zmiana, która zaszła w polskim prawie w kwestii aborcji od 2015 roku była likwidacja przez Trybunał Konstytucyjny jednej z przesłanek do przerwania ciąży, a mianowicie aborcji eugenicznej. TK uznał, że jest to niezgodne z polską Konstytucją.Minister w KPRM powiedział, że PO jako partia lewicowa chce wprowadzić w naszym kraju aborcję na życzenie."Ale jak można zaraz po tym przejść do tego, że kto wierzy w Boga, nie ma prawa głosować na PiS? To jest zbitka niebywała" - stwierdził.Donald Tusk w Radomiu powiedział, że "arogancka władza podnosi ceny żywności i nie pozwala ludziom żyć, oddychać". Schreiber z kolei przypomniał, że obecnie stawka podatku VAT na podstawowe artykuły żywnościowe wynosi okrągłe... 0%, a rząd nie ma innych możliwości bezpośredniego wpływania na ceny żywności.Szef PO mówił także o "rechocie" Jarosława Kaczyńskiego, który miał rzekomo szydzić z osób niepełnosprawnych."Podła insynuacja. Donald Tusk nie rozwija, co ma na myśli, ale muszę państwu powiedzieć zupełnie szczerze jako osoba, która trochę poznała pana prezesa Kaczyńskiego, że jest niewielu polityków, którzy mają taką empatię wobec osób słabszych" - powiedział Łukasz Schreiber.Minister w KPRM przytoczył także obiektywne dane. Na koniec rządów PO-PSL na osoby niepełnosprawne państwo przeznaczało z budżetu 15 miliardów złotych. W tej chwili kwota ta wynosi 37 miliardów złotych. Schreiber przypomniał także o istnieniu innych świadczeń, takich jak 500+, 300+ czy 13-ta emerytura.