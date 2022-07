Bundestag za akcesją Finlandii i Szwecji do NATO

Posłowie Bundestagu zagłosowali za przystąpieniem Finlandii i Szwecji do NATO. Minister obrony Niemiec Christine Lambrecht powiedziała, że rozszerzenie sojuszu otwiera nowy rozdział w historii zachodniej wspólnoty.

W Bundestagu Christine Lambrecht stwierdziła, że Władimir Putin zmusił Szwedów i Finów do zerwania z ich wiekowymi tradycjami. "Historia dzieje się na naszych oczach. Dla obu krajów neutralność była racją stanu, istną gwarancją bezpieczeństwa. Wszystkie nadzieje zniweczył atak Rosji na Ukrainę" - dodała.Szefowa niemieckiego MON podkreśliła, że Bundestag wysłał "wyraźny sygnał solidarności i wiarygodności". "Cieszy mnie to, że szybko udało się uruchomić proces ratyfikacji i że tak wielu posłów poparło decyzję naszych przyjaciół" - powiedziała.Christine Lambrecht stwierdziła, że akcesja Szwecji i Finlandii do NATO jest punktem zwrotnym, który wzmocni pozycję Zachodu. Jej zdaniem firmowana w Moskwie polityka zastraszania przyniosła skutki odwrotne do zamierzonych.Zgodę na ratyfikację przystąpienia Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do NATO muszą jeszcze wyrazić członkowie Bundesratu - drugiej izby niemieckiego parlamentu.