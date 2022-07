Terminal LNG w Świnoujściu. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Więcej cystern będzie można załadować gazem skroplonym w terminalu w Świnoujściu. Gaz-System zwiększa możliwości odbioru gazu skroplonego przez cysterny o 40 procent.

Gaz ten jest wykorzystywany głównie przez instalacje, które nie mają połączenia z krajowym systemem gazociągów. Dowożony jest do nich gaz skroplony, który następnie jest rozprężany.



W terminalu są trzy stanowiska do załadunku cystern. Od lipca można przeładować 185 tysięcy ton LNG w skali roku, zamiast obecnie dostępnych 130 tysięcy ton.



Z danych Gaz-Systemu wynika, że do tej pory wyjechało z terminala w sumie ponad 18 tysięcy cystern.