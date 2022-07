Program "Profilaktyka 40 plus" przedłużony

Miał obowiązywać tylko do lipca, zbadać się będzie można do końca roku. Program "Profilaktyka 40 plus" został przedłużony. Badania zrobimy w ponad 40 punktach w regionie.

Program powstał po to, by po epidemii koronawirusa pacjenci wrócili do robienia badań profilaktycznych. Mogą z niego skorzystać osoby powyżej 40. roku życia. By to zrobić wystarczy wypełnić ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta.Każdy będzie mógł bezpłatnie wykonać pakiet badań profilaktycznych - mówi Małgorzata Koszur z Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.- Chodzi o takie badania, jak morfologia krwi, stężenie cholesterolu całkowitego, kontrolny profil lipidowy, stężenie glukozy we krwi, poziom kwasu moczowego i kreatyniny we krwi, wykonywane jest też badanie ogólne moczu. W pakiecie dla mężczyzn jest PSA, czyli badanie pod kątem raka prostaty. Pakiet obejmuje również pomiar ciśnienia tętniczego - podkreśla Małgorzata Koszur.Lista wszystkich punktów znajduje się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.