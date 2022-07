Na pomoc walczącej Ukrainie

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin] Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

Kolejne transporty z darami ze szczecińskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce są już w Ukrainie.

Samochód-chłodnia, który pojechał do Ukrainy do Szczecina trafił z Wielkiej Brytanii. To auto, które podarował swoim braciom Jurij.



- Jestem Ukraińcem, mieszkam w Wielkiej Brytanii w Peterborough, mamy tam spółkę Ukraińców, tak jak w Szczecinie, zajmujemy się pomocą humanitarną. Oddaję swój samochód, uznałem, że tam będzie bardziej potrzebny - ocenił.



W Szczecinie został załadowany po brzegi.



- Oprócz medycyny mamy jeszcze śpiwory i karimaty oraz coś, co jest najważniejsze: agregaty prądotwórcze - dodaje Magdalena Szyłow ze szczecińskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce.



W najbliższym tygodniu szczeciński oddział Związku Ukraińców w Polsce wraz z Komitetem Pomocy Ukrainie wyśle załadowany darami TIR. Od kilku dni trwają przygotowania do wysyłki darów przychodzących z kilku stron Europy.