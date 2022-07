Sytuacja na zachodniopomorskich drogach. Są utrudnienia [AKTUALIZACJA]

Wakacyjny weekend na drogach w regionie nie przebiega bezproblemowo.

Godz. 15:00



Nieciekawie wygląda sytuacja na autostradzie A6 przed węzłem Klucz, czyli na zjeździe na drogę S3 w stronę Gorzowa Wielkopolskiego. Zator zaczyna się już za węzłem Kijewo. W drugą stronę, a więc nad morze na autostradzie również korek i również przed Kijewem.



W samym Szczecinie najtrudniej na ul. Batalionów Chłopskich - korkuje się praktycznie cała ulica od ronda Ułanów Podolskich w Zdrojach aż do węzła Granitowa.

Godz. 14.00

Nadal w korkach droga nad morze i znad morza. Na S3 blokuje się przed i za Węzłem Kijewo i za Kliniskami. Dla powracających z plaż czekanie zaczyna się przed Rurką, a

kończy za Rzęśnicą i potem znowu przed Węzłem Kijewo aż do Klucza.







Godz.13.00



Kilometrowa kolejka do karsiborskich promów przy wyjeździe z miasta to mały problem w porównaniu z 10-kilometrowym korkiem na S3 - za Łozienicą do Rzęśnicy w stronę Szczecina - po wypadku.



W drugą stronę kolejka aut utworzyła się przed Rzęśnicą i mierzy 6 kilometrów.



Nadal są utrudnienia po kolizji i wypadku na A6.







Na S3 między Gryfinem a Kluczem dojazd do Węzła Klucz utrudniony jest też od strony Węzła Kijewo .







Godz. 12.00

Godz. 11.00

Sześciokilometrowy korek na autostradzie A6 w stronę Kołbaskowa. 4 kilometry mierzy zator na S3 od Gryfina do A6. Na autostradzie doszło do zderzenia czterech aut.Po wypadku (między Podjuchami a Kluczem) pasażerka jednego z pojazdów została przewieziona do szpitala. Na miejscu są służby, ruch odbywa się jednym pasem.Kilka kilometrów mierzy też zator w okolicach Rzęśnicy w stronę szczecina - spowolnienie w tę samą stronę przy Goleniowie.Na wyjazd ze Świnoujścia trzeba trochę poczekać - dwa kilometry ma korek przed przeprawą karsiborską.Ponad 2 kilometry mierzy korek na drodze S3 między Gryfinem a Kluczem. Przyczyną jest "duże natężenie ruchu na A6" - podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.Ponad kilometr mierzy także kolejka aut przed karsiborską przeprawą na wyjeździe ze Świnoujścia.