65 lat Paprykarza Szczecińskiego. Festyn trwa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk[Radio Szczecin]

Z okazji 65. rocznicy powstania Przedsiębiorstwa Rybołówstwa Dalekomorskiego Gryf przy zajezdni tramwajowej na Golęcinie został zaprezentowany mural "Papryk-Art".

Przedsiębiorstwo "Gryf" opracowało recepturę i przez lata produkowało w budynkach przetwórni, przy ul. Dębogórskiej Paprykarz Szczeciński. Z okazji rocznicy i odsłonięcia muralu Rada Osiedla Żelechowa zorganizowała festyn dla mieszkańców w pobliskim parku na placu Leona Kaczego.



- Zaprosiliśmy mieszkańców osiedli dzielnicy Północ na mini-uroczystość prezentacji muralu okolicznościowego PaprykArt - mówił Arek Lisiński z Rady Osiedla Żelechowa - Inicjatywa Żelechowa.



- Muralik dla szczecińskiego paprykarza. Przedstawia miksik obrazów, które są luźno powiązane z epoką rozkwitu paprykarza. Pomysł? To zamieszał Arek Lisiński. Dzięki jego pasji to powstało - dodał Jakub "biko" Bitka.



- Mamy regaty na ergometrach, okolicznościowy kramik pamiątkarski, który zabezpiecza Made in Szczecin, mamy pizzę i bagietkę z paprykarzem, czyli wszystko w klimacie paprykarza - wyliczał Lisiński.



Festyn potrwa do godziny 15.