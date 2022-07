Wolin jest "na fali"! [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Regaty o Puchar Ministra Infrastruktury, pokazy ratowników, dobra muzyka i animacje dla dzieci - to wszystko w sobotę w Wolinie, gdzie trwa festyn "Wolin na Fali".

Atrakcji na miejscu nie brakuje. Nie brakuje również uczestników imprezy, którzy szkolą się u ratowników, ale też oddają rozrywce.



- Jest fantastycznie, fajny festyn i super atrakcje dla dzieciaków. - Bawiliśmy się słowami do odkrywania alfabetu Morse'a. - Wszystko mi się tu podoba. - Chciałbym być w przyszłości ratownikiem - mówili uczestnicy zabawy.



- Podczas tego wydarzenia można się dowiedzieć jakim sprzętem dysponujemy na co dzień i jakiego używamy do akcji na morzu, rzece Dziwnej, na zalewach i wszystkich innych rejonach, które należą do naszej brzegowej stacji ratownictwa - powiedział Krzysztof Felde, ratownik SAR Dziwnów.



Nie brakowało również sportowych emocji. Drużyny kajakarzy, żeglarzy oraz wędkarzy walczyły na festynie o Puchar Ministra Infrastruktury.



Przedpołudniowe zmagania zwieńczone zostały wręczeniem nagród przez ministra Marka Gróbarczyka.



- Mam nadzieję, że w każde wakacje będziemy wpisywać się w promowanie tego przepięknego miasta, aby był na jeszcze większej fali i się rozwijał - podkreślił Gróbarczyk.



Ewa Grzybowska, burmistrz Wolina przyznaje, że z roku na rok wydarzenie cieszy się coraz większym zainteresowaniem.



- Jest coraz więcej ludzi i na stałe wpisujemy tę imprezę w kalendarz wakacyjnych wydarzeń. Jestem bardzo zadowolona, że ta wspólna inicjatywa, z ministrem Gróbarczykiem, udaje się - zaznaczyła Grzybowska.



Festyn "Wolin na Fali" zakończy pokaz Marcina Zielińskiego, kierowcy łodzi wyścigowej, który zaplanowano na godz. 20:30.