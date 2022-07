Leśny trening z Marcinem Możdżonkiem [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Rozgrzewka w lesie, trening na boisku - dzieci ze Szczecina trenowały dziś z Marcinem Możdżonkiem.

To wspólna inicjatywa fundacji sportowca i Lasów Państwowych. Mistrz świata w siatkówce uczył jak odbierać i serwować.



- Rozgrzewka w lesie, na zajęcia przychodzimy na główny obiekt, gdzie będziemy wykonywać ćwiczenia stricte siatkarskie; będziemy pokazywać jak odbijać piłkę palcami, jak odbijać sposobem dolnym, jak zagrywać, jak atakować... Na koniec to wszystko podsumujemy, będzie konkurs umiejętności, zobaczymy czego adepci siatkówki - i ci mali, i ci starsi - się nauczyli. Będziemy to weryfikować - zapowiedział.



Pojawiło się wielu fanów siatkówki.



- Chciałabym zostać siatkarką, jest to moje marzenie. Na razie zobaczę jak pójdzie mi dalej, a myślę, że idzie dobrze. Zwłaszcza, że mogłam poznać Marcina. Super - oceniła jedna z przyszłych siatkarek.



Marcin Możdżonek w reprezentacji Polski rozegrał 242 mecze. Zdobył miedzy innymi Mistrzostwo Świata w 2014 roku i Mistrzostwo Europy w 2009 roku. Zakończył już karierę sportową.