Do wody z łódki wypadł mężczyzna. Do zdarzenia doszło w miejscowości Tucze (powiat łobeski).

Udało się go wyciągnąć z wody. Ok. 50-letni mężczyzna był przytomny.Został przebadany przez ratowników ze śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Nie wyraził zgody na transport do szpitala.