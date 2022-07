Poziomki rosnące pod Urzędem Miasta nie nadają się do spożycia [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Przed kołobrzeskim Urzędem Miasta rosną poziomki. Chociaż nie brakuje chętnych do spróbowania tych owoców, to magistrat apeluje, by tego nie robić.

Poziomki zostały posadzone tuż przy gmachu urzędu przy okazji rewitalizacji Skweru Miast Partnerskich. Chociaż mają one charakter głównie ozdobny, to zdarza się, że przechodnie próbują dojrzewających owoców. Magistrat apeluje jednak, by ich nie zjadać.



W komunikacie urzędu można przeczytać, że dopadła je werticilioza. Skwer został już specjalnie oznakowany, a w sobotę rośliny będą usunięte. Następnie teren zostanie spryskany środkiem zwalczającym choroby grzybiczne. Działanie środka będzie trwało dwa tygodnie. Po upływie tego czasu magistrat raczej nie posadzi w tym miejscu nowych roślin owocowych.