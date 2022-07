Po odbiorze technicznym jest kolejny odcinek gazociągu lądowej części Baltic Pipe.

To 41. kilometrów gazociągu relacji Niechorze-Płoty, czyli głównej części odcinka łączącego gazociąg podmorski z krajowym systemem przesyłowym. Decyzję dopuszczającą do eksploatacji wydał Urząd Dozoru Technicznego.



Trasa odebranego gazociągu przechodzi przez pięć gmin w województwie zachodniopomorskim: Rewal, Trzebiatów, Karnice, Gryfice i Płoty. Kolejnym etapem tej inwestycji będzie nagazowanie oraz oddanie do eksploatacji.



Równolegle prowadzone są prace przy budowie terminala odbiorczego w Konarzewie oraz przygotowywane jest połączenie z gazociągiem podmorskim.