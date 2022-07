Kolejny duży remont drogowy w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Starostwo powiatowe w Kołobrzegu podpisało umowę na przebudowę ulicy Myśliwskiej. To jedna z dwóch głównych dróg prowadzących do dzielnicy uzdrowiskowej miasta.

Plac budowy przekazany zostanie wykonawcy jeszcze w tym tygodniu i wówczas rozpoczną się prace budowlane. Tym razem mają jednak nie wpłynąć na płynność ruchu w czasie wakacji.



Magdalena Dąbrówka, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu zaznacza jednak, że inwestycja zostanie podzielona na etapy. W pierwszym wykonawca zajmie się terenami zielonymi i bocznym odcinkiem drogi. Sam dojazd do uzdrowiska ma przebiegać w czasie wakacji bez zmian.



- Główny dojazd do uzdrowiska ciągiem ul. Myśliwskiej, w ogóle nie będzie ruszany w okresie sezonu letniego. Te prace będziemy prowadzić już po nim. Żadnych większych utrudnień na czas sezonu nie planujemy - mówi Dąbrówka.



W drugim etapie wymieniona zostanie nawierzchnia na głównym odcinku Myśliwskiej. Projekt przewiduje też wykonanie ścieżki rowerowej i doświetlenie przejść dla pieszych.



Inwestycja kosztować będzie 3,7 mln zł, a 1,1 mln złotych pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych. Prace powinny zakończyć się do grudnia.