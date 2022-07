Las wyłonił się z morza

Bałtyk. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Ma 10 tysięcy a może zaledwie 100 lat? Cofający się Bałtyk między Pogorzelicą a Mrzeżynem odsłonił pozostałości po starym lesie.

- Tego typu karpy korzeniowe zdarzają się co jakiś czas, pokazywać na plaży, szczególnie po sztormach. Czasem są to odgrzebane karpy z samej plaży, czasem wyrzucone przez fale, ale jeżeli chodzi o starożytność tego lasu, to byłbym bardzo ostrożny. Dlatego, że wymagałoby to przebadania przez fachowców, ponieważ może to być las, jak coraz głośniej słyszymy sprzed 10 tysięcy lat, ale równie dobrze może to być las sprzed stu lat - mówi przyrodnik, Michał Ostrowski ze stowarzyszenia "Visit Mrzeżyno".



W 2019 roku szczątki pradawnego lasu Bałtyk odsłonił na plaży w Łukęcinie. Wcześniej, bo w 2016 roku zostały odsłonięte spod piasku przez morskie fale Bałtyku pozostałości bukowo-dębowego lasu, strawionego przez pożar lub wyciętego przez naszych przodków. Doszło do tego na plaży koło Czołpina w województwie pomorskim. Pochodzą prawdopodobnie sprzed trzech tysięcy lat.