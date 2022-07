To była długa akcja cumowania - gazowiec Magnolia przywiózł do terminala w Świnoujściu kolejną dostawę gazu.

Do terminala zawinął w niedzielę o godz. 8. Z powodów warunków pogodowych zacumowany został dopiero dziś o godz. 3.45.Była to już 28. dostawa gazu do terminala w tym roku i 176. od początku istnienia.