Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Włamywał się do sklepów w centrum Szczecina - grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura skierowała akt oskarżenia w tej sprawie. Na sklepy napadał w listopadzie ubiegłego roku. Ukradł papierosy i żywność na kwotę prawie 3 tysięcy złotych. By dostać się do środka wybijał szyby. Miał też rower, który wcześniej ukradł.



Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. 30-latek był już karany sądownie. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.