Gminy z regionu wśród najbogatszych w Polsce

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Trzy gminy z regionu w najlepszej czwórce rankingu czasopisma Wspólnota. Chodzi o zestawienie najbogatszych gmin w Polsce. Zostały docenione w rankingu małych miast.

Gminy w Zachodniopomorskiem zajęły miejsca od 2 do 4. Druga pozycja należy do Międzyzdrojów, trzecia do Mielna a czwarta Dziwnowa.



W układaniu rankingu brano pod uwagę składki przekazywane przez samorządy - tak zwane janosikowe. Zwrócono również uwagę na ulgi i zwolnienia w podatkach lokalnych, tak by porównać faktyczną zamożność gmin.



Pierwsze miejsce w rankingu małych miast zajęła Krynica Morska.