Reporter Radia Szczecin niewpuszczony na spotkanie z Tuskiem. Komentarze w "RSnW"

Nadgorliwość i błąd - tak goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór" komentowali decyzję władz Platformy Obywatelskiej, która nie wpuściła w sobotę naszego reportera na spotkanie z Donaldem Tuskiem.

Mimo wcześniejszego zaproszenia, działacze Platformy odmówili akredytacji na to wydarzenie.Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości Leszka Dobrzyńskiego, decyzja ta świadczy o hipokryzji Tuska i jego otoczenia. - Na tym spotkaniu mówi, że gdy wygramy stworzymy rząd, który nie będzie się bał mediów i ten sam polityk czy też ci sami politycy na to samo spotkanie nie wpuszczają dziennikarzy Radia Szczecin - podkreślał Dobrzyński.W podobnym tonie wypowiadał się Dariusz Wieczorek, poseł Nowej Lewicy. - Co do zasady, to jest absolutny błąd i nie mam w tym zakresie żadnych obiekcji, żeby to powiedzieć i skrytykować, że jeśli się zaprasza, to trzeba wpuścić. Lewica nie stosuje żadnych zasieków, wszystkich wpuszcza - powiedział Wieczorek.W związku z niewpuszczeniem dziennikarzy Radia Szczecin na spotkanie z Donaldem Tuskiem, Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, napisało protest w sprawie naruszania wolności słowa przez Platformę Obywatelską.