Przełomowe leczenie w Zdrojach

Szpital w szczecińskich Zdrojach. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Szpital Zdroje w Szczecinie rozpoczął przełomowe leczenie chorych na mukowiscydozę. Jako jedna z pierwszych placówek w Polsce dołączyła do programu terapii przyczynowej.

Jest on refundowany przez Narodowy Funduszu Zdrowia.



Od 1 marca pacjenci chorzy na mukowiscydozę mają dostęp do refundowanych leków przyczynowych. To przełomowa terapia, która pozwala na znaczne wydłużenie życia.



W Szpitalu Zdroje do programu lekowego włączono 5 osób, powyżej 12. roku życia. Leki dla pacjentów są finansowane z Funduszu Medycznego. Szacowany roczny koszt programu to pół mld złotych.



Mukowiscydoza to choroba genetyczna wpływająca przede wszystkim na układ oddechowy. Organizm chorego wytwarza śluz w nadmiernych ilościach, wywołując zaburzenia wszędzie, gdzie występują gruczoły śluzowe. Pacjenci cierpią na nawracające zakażenia, które prowadzą do uszkodzenia płuc i niewydolności oddechowej.