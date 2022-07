Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Będzie remont w Szkołach Podstawowych: w Bolkowie oraz nr 2 w Połczynie-Zdroju. Są też pieniądze na dalszą renowację zabytkowych organów Barnima Grüneberga.

Gmina Połczyn-Zdrój złożyła do urzędu marszałkowskiego wnioski i otrzymała dofinansowanie. Na remont w Bolkowie dostała 50 tysięcy złotych. W zabytkowym budynku zostaną wymienione okna i parapety.



Do szkoły w Połczynie-Zdroju trafi natomiast 30 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na położenie parkietu na sali gimnastycznej.



60 tysięcy złotych trafi też do kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Połczynie-Zdroju. Fundusze zostaną przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i rekonstrukcyjne organów Barnima Grüneberga.



Zgodnie z umową, wszystkie zadania muszą być zrealizowane do 31 grudnia tego roku.