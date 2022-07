Medale za Długoletnią Służbę dla pracowników z Klonowica [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Medale za Długoletnią Służbę otrzymało dziś 27 pracowników Zajezdni Autobusowej przy ul. Klonowica.

Na uroczystość wręczenia medali przyjechali autobusem. Piotr Gola zaczynał jeździć jako kierowca na tzw. ogórkach 37 lat temu.



- Na początku trzeba było zaczynać jeździć "ogórkami", czyli starymi Jelczami. Później były nowsze Jelcze. Ruch był zdecydowanie mniejszy, sprzęt był gorszy, te pierwsze "ogórki" miały skrzynie niezsynchronizowane, różnie bywało, częste awarie... - wspominał Piotr Gola.



Jeżeli ktoś pracuje w jednej firmie kilkanaście lat to jest to nie tylko praca, ale wręcz powołanie - mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



- Jeżeli ktoś przez lat kilka, kilkanaście czy - jak w państwa przypadku - przez lat kilkadziesiąt pracuje w jednej firmie, w jednej branży i temu poświęca całe swoje życie, to jest to olbrzymia wartość - podkreślił wojewoda Bogucki.



Medale za Długoletnią Służbę nadaje Prezydent Polski. Jest to polskie odznaczenie cywilne z okresu II Rzeczypospolitej. Przywrócono je w 2007 roku.