Turyści nad morzem najchętniej kupują... maskotki i świecące czapki [ZDJĘCIA]

Sprzedawca prezentuje maskotkę Huggy Wuggy. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

W tym roku, nie plażowe akcesoria a pluszowe czapki i maskotki, są hitem nadmorskich straganów. Sprawdziliśmy, co można kupić na świnoujskiej promenadzie i na co najchętniej decydują się turyści.

Wybór, jak zwykle jest bogaty. Od skarpet z nadmorskim motywem przez torby i najróżniejsze pamiątki. Jak się okazuje, w sezonie 2022 pamiątkowe bursztyny odeszły do lamusa na rzecz... pluszowych czapek z uszami.



- Kupię magnes. - Z foczką. - Z symbolem Świnoujścia. - Nad polskim morzem można kupić wszystko. - Magnes z krajobrazem tego miejsca - mówią turyści.



- Najchętniej sprzedaje się maskotka Huggy Wuggy, każde dziecko chce to mieć. I jeszcze świecące czapki, bo chodzi w nocy i świecą się uszy. Ma pompkę i uszy podskakują. To jest pikachu, ale często jest też panda. Ogółem ludzie kupują wszystko. Magnesy, piłki plażowe i do siatki. Kubki, magnesy, muszelki, kartki, statki, bransoletki, torby, koszulki... Wakacyjne rzeczy - mówią sprzedawcy.



Oferta jest bogata, a wybór należy do klienta. Tylko, czy pluszowy pokemon na głowę powinien kojarzyć się z latem nad morzem?