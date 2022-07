Fot. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Fot. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Fot. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Fot. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

1,5 mln złotych kosztowała przebudowa ulicy Mickiewicza w Trzcińsku Zdroju.

W ramach remontu powstały nowe chodniki, dojazdy do posesji i miejsca parkingowe.



We wtorek droga została oficjalnie otwarta przez wojewodę zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego, posła PiS Leszka Dobrzyńskiego i lokalne władze.



Przebudowa była dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pokryły one 40 procent potrzebnej kwoty.