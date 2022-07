Brakuje ratowników, więc WOPR szkoli młodzież [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ćwiczenie procedur, obserwacja z wieży, nauka specyfiki kąpielisk. Szczecińskie WOPR radzi sobie z problemem braku ratowników i przygotowuje młodzież, która za kilka lat zasili ich szeregi.

Żeby móc pracować na kąpieliskach należy być pełnoletnim oraz zdać egzamin z kursu pierwszej pomocy. Zanim to się stanie, młodzi ludzie mogą podglądać pracę starszych kolegów na szczecińskich akwenach.- Staż przede wszystkim polega na przyuczeniu się do tego fachu, jakim jest ratownik wodny. Robimy to dlatego, żeby młodzi ludzie w przyszłości wiedzieli, jakie czynności i obowiązki należą do ratownika wodnego - mówi Karol Zdanowski, ratownik wodny.- W tym roku mamy trzech chłopaków, którzy przychodzą w każdej wolnej chwili. Mówią, że chcą z nami spędzić całe wakacje. Atmosfera jest bardzo fajna, to zabawa przez naukę - mówi Aleksandra Ambroży, zastępca starszego kąpieliska.Aby wziąć udział wystarczy przejść szkolenie młodszego ratownika wodnego oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na facebookowym profilu Szczecińskiego WOPR. Bezpłatny staż można przejść m.in. na Dziewokliczu, Arkonce, Głębokim czy Dąbiu. Jego długość zależy od dyspozycyjności zainteresowanej osoby.Osoby po jego ukończeniu będą miały pierwszeństwo w zatrudnieniu. Zarobki ratowników w Szczecinie to około 4-5 tysięcy złotych "na rękę".