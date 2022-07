Marzyłeś kiedykolwiek, aby znaleźć się wśród chmur? To konkurs dla Ciebie!

Spełnij swoje marzenie i wygraj voucher na skok spadochronowy z 4000 m.

Jeśli chcecie zobaczyć okolice Szczecina z zupełnie innej perspektywy i poczuć pęd powietrza podczas całej minuty swobodnego spadania, to mamy dla was konkurs. Jedyne co musicie zrobić to odpowiedzieć na pytanie: dlaczego akurat Wy powinniście wygrać skok w tandemie.Artur Karwowski z "Lecim na Szczecin" zapewnia, że naprawdę warto.- Nie ma się czego obawiać. Ludzie często mówią, że boją się skoczyć ze spadochronem, bo mają lęk wysokości. Ten lęk wysokości działa tak naprawdę do 200-300 metrów. Powyżej tej wysokości już nie jest wysoko, a robi się daleko. Natomiast w samolocie nie czuć tej wysokości. Czuć odległość, ale nie wysokość, więc nie ma się czego bać. Widoki są piękne. Widać rozlewisko Odry, jak jest ładna pogoda to widać Szczecin, z drugiej strony Gorzów, granica z Niemcami. To lotnisko jest najbardziej wysuniętym na zachód w Polsce, więc widoki są przepiękne - mówi Karwowski.Czekamy na nie do 29 lipca.