Zdrowie ważniejsze niż ekonomia. W Chojnie powstał punkt nocnej opieki medycznej [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy Chojny i okolic pomoc medyczną uzyskają przez całą dobę. W mieście znów działa punkt nocnej i świątecznej opieki medycznej.

Był zawieszony przez ostatnie kilka miesięcy z powodu braku personelu. Problem udało się rozwiązać dzięki staraniom wiceprzewodniczącego sejmowej komisji zdrowia, posłowi Czesławowi Hocowi.



- Prymat bezpieczeństwa mieszkańców stał się ważniejszy niż ekonomia. Nasz powiat jest największym w województwie zachodniopomorskim, jeżeli chodzi o obszar i jednym z liczniejszych, jeżeli chodzi o mieszkańców. Dzielą nas przez to kilometry i centrum medyczne mamy w Gryfinie. Ci, którzy potrzebują tej pomocy, muszą tam dojechać, a to jest kosztowne i w tym wszystkim liczy się też czas - mówi Hoc.



Uruchomienie nocnej i świątecznej opieki medycznej to odpowiedz na potrzeby mieszkańców - powiedział Wojciech Konarski, starosta powiatu gryfińskiego.



- Można mieć dobre przepisy, infrastrukturę budynków, dobrą wolę samorządowców i Narodowego Funduszu Zdrowia, natomiast w końcowej części zawsze chodzi o kapitał ludzki. Zawsze podkreślam, że w aspekcie zapewnienia poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego, kadra jest praktycznie najważniejsza - mówi Konarski.



Punkty nocnej i świątecznej opieki medycznej są otwarte w dni powszednie od 18.00 do 8.00 i przez całą dobę w dni wolne od pracy.