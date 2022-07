Nowe zawodniczki w Pogoni Szczecin

Alicja Dyguś fot. https://www.facebook.com/MKSOlimpiaSzczecin

Pogoń kompletuje kadrę na rozgrywki ekstraligi kobiet. Nowymi piłkarkami nożnymi szczecińskiej drużyny zostały Emilia Zdunek i Alicja Dyguś.

Obie zawodniczki trafiły do Pogoni z GKS-u Katowice. Dla Emilii Zdunek to powrót do Szczecina gdzie przed laty grała w Pogoni Szczecin Women w rozgrywkach o mistrzostwo Polski. 30-latka ma za sobą także występy między innymi w Górniku Łęczna z którym zdobyła mistrzowski tytuł oraz w hiszpańskiej Sevilli. W ekstralidze kobiet strzeliła jak dotychczas 87 bramek i magiczną barierę 100 goli chce przekroczyć występując w zespole trenera Roberta Dymkowskiego. Pochodząca ze Stargardu Zdunek rozegrała także 31 spotkań w reprezentacji Polski.



Z Gieksy do Dumy Pomorza przenosi się także Alicja Dyguś. 28-letnia zawodniczka grająca na boku obrony ma na swoim koncie trzy tytuły mistrza Polski zdobyte w Górniku Łęczna. Pogoń jak dotychczas pozyskała 6 nowych piłkarek. Oprócz Emilii Zdunek i Alicji Dyguś kontrakty ze szczecińskim klubem podpisały wcześniej Roksana Ratajczyk, Zofia Giętkowska, Jagoda Sapor i Karolina Łaniewska.