PiS zawiesza Małgorzatę Jacynę-Witt [AKTUALIZACJA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Małgorzata Jacyna-Witt zawieszona w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości - dowiedziało się nieoficjalnie Radio Szczecin. Taką decyzję podjęły władze krajowe partii. Powodem zawieszenia jest kilka wpisów na Twitterze Jacyny-Witt.

Chodziło między innymi o wpis, w którym przewodnicząca radnych PiS w zachodniopomorskim sejmiku pisała o elicie, która gra w golfa. Pytała: "Jak tam chłopcy z Platformy Obywatelskiej? Haratacie w pospolitą gałę?”



Do sprawy podczas konferencji prasowej odniósł się dziś rzecznik rzędu, Piotr Muller. Jednoznacznie potępił niedawny wpis. - Wypowiedź radnej PiS ze Szczecina nie powinna paść - powiedział.



Małgorzata Jacyna-Witt po kilku godzinach od publikacji wpisu przeprosiła za niego.



Jak podaje Polska Agencja Prasowa do centrali partii wpłynął wniosek w sprawie zawieszenia Małgorzaty Jacyny-Witt, złożył go poseł Leszek Dobrzyński. W środę decyzję w tej sprawie podejmie prezes Jarosław Kaczyński – poinformował PAP sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.



Małgorzata Jacyna-Witt w rozmowie z Radiem Szczecin potwierdziła informację o swoim zawieszeniu w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Jutro decyzja zostanie oficjalnie ogłoszona.