źródło: https://pixabay.com/pl/898001/L0nd0ner/CC0 domena publiczna

Strzelanie z łuku, biegi "na barana", łowienie ryb, zakuwanie w dyby, czy wyścigi na dwuosobowych nartach - na zabawy plebejskie zaprasza dzieci Miejski Ośrodek Kultury w Policach.

To bezpłatne zajęcia, podczas których dzieci będą się bawić "jak dawniej".



- Rzut podkową do celu lub na odległość, bieg z konikiem na kiju i biegi w workach, prawdziwych, jutowych czy noszenie wody na najprawdziwszych nosidłach do noszenia wody z przełomu XIX i XX wieku - wylicza organizator, regionalista, Jan Matura z MOK.



Organizatorzy zapraszają dzieci do 14. roku życia - zapisy na sierpniowe zajęcia odbywają się w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach pod numerem telefonu 91 312 10 55.