3 lata więzienia więzienia grożą mężczyźnie, który nielegalnie produkował alkohol w Koszalinie. Na jego trop wpadły służby.

Na miejscu zabezpieczono prawie 30 litrów alkoholu bez akcyzy i prawie 600 litrów zacieru. Funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie skontrolowali jedną z posesji razem z policją.



- Zatrzymany alkohol będzie teraz zbadany przez biegłego, który sprawdzi czy jest on niebezpieczny dla zdrowia. Dodatkowo zabezpieczyliśmy też cały aparat do produkcji tego alkoholu. Mężczyzna, który trudnił się nielegalną produkcją usłyszał zarzut produkcji alkoholu bez wymaganego wpisu do rejestrów - informuje Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.



O wysokości kary dla mężczyzny zdecyduje sąd.