Domy Samotnej Matki otrzymają pralki od Fundacji Małych Stópek

Fot. pixabay.com / RitaE (CC0 domena publiczna)

Szczecińska Fundacja Małych Stópek wspiera Domy Samotnej Matki w całej Polsce. Pomoc jest efektem spotkania z przedstawicielami takich domów w całym kraju.

W pierwszym odruchu chcieliśmy zakupić auta do transportu dla kilku placówek w Polsce - mówi ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek.



- Stwierdziliśmy, że lepiej będzie, jeżeli sumę ponad 250 tysięcy złotych rozdysponujemy na wszystkie Domy Samotnej Matki - mówi Kancelarczyk.



Zamiast tego skorzystają wszystkie placówki DSM.



- Postaramy się, aby do każdej z tych placówek trafiła jedna pralka. Jest to sprzęt, który jest tam używany dzień i noc. Jest więc też krótkiej żywotności. Z tych kilku pralek, które są w tych domach, co rok-dwa jedną trzeba wymieniać. Z pewnością ta nasza będzie miała takie przeznaczenie - mówi Kancelarczyk.



Fundacja Małych Stópek organizuje szczeciński Marsz dla Życia, a także wspiera materialnie i duchowo kobiety, które stają przed dylematem czy urodzić dziecko.