Dobrzyński o zawieszeniu Jacyny-Witt: "epatowanie skandalizującymi wpisami w mediach społecznościowych"

Leszek Dobrzyński, który złożył wniosek do centrali partii w sprawie zawieszenia Jacyny-Witt dodał, że chodzi nie tylko o jeden z ostatnich wpisów. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Komunikacja polityków PiS z wyborcami ma dotyczyć ważnych spraw, skandalizujące wpisy w mediach społecznościowych nie są akceptowane - tak poseł Leszek Dobrzyński, przewodniczący partii w okręgu Szczecin wyjaśnia decyzję o zawieszeniu Małgorzaty Jacyny-Witt.

Tym samym potwierdził informację Radia Szczecin o tym, że przewodnicząca radnych PiS w zachodniopomorskim Sejmiku zostanie zawieszona w prawach członka partii. - To pokłosie jej aktywności na Twitterze - dodaje Dobrzyński.- Problem jest prosty i zasadniczy, polega na tym, czy rozmowa Prawa i Sprawiedliwości z Polakami ma tyczyć najważniejszych problemów naszego państwa, najważniejszych problemów Polaków, jak je rozwiązujemy, jak wspomagamy samorządy, jak pomagamy budować nowe drogi, kanalizację, ocieplenia czy też ma to być - mówiąc krótko - epatowanie skandalizującymi wpisami w mediach społecznościowych. Ot - i tyle! - powiedział.Leszek Dobrzyński, który złożył wniosek do centrali partii w sprawie zawieszenia Jacyny-Witt dodał, że chodzi nie tylko o jeden z ostatnich wpisów.Radna pisała w nim o elicie, która gra w golfa i pytała: "Jak tam chłopcy z Platformy Obywatelskiej? Haratacie w pospolitą gałę?".Decyzja w sprawie zawieszenia Jacyny-Witt zostanie dziś oficjalnie ogłoszona.