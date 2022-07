Ogród sensoryczny rozkwita w szpitalu Zdroje [ZDJĘCIA]

Fot. SPSZOZ „Zdroje” Fot. SPSZOZ „Zdroje” Fot. SPSZOZ „Zdroje” Fot. SPSZOZ „Zdroje” Fot. SPSZOZ „Zdroje” Fot. SPSZOZ „Zdroje”

Terapia pacjentów może odbywać się także na łonie natury. Tak jest w szpitalu Zdroje w Szczecinie.

Powstał tam ogród sensoryczny, a teraz pojawiła się w nim nowa ścieżka muzyczna. To miejsce, które służy do terapii pacjentów.



Wpływ natury na zdrowie człowieka jest coraz bardziej doceniany w psychiatrii - mówi dr Zofia Piotrowska, lekarz kierujący Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym Ogólnym szpitala „Zdroje”.



- Badania naukowe tylko to potwierdzają. Tworząc ogród terapeutyczny, moim zamysłem było uwrażliwienie pacjentów na dobrodziejstwa, które mogą czerpać w kontakcie z naturą oraz propagowanie tej metody w środowisku medycznym - mówi Piotrowska.



Ogród stymuluje wszystkie zmysły pacjentów, teraz także zmysł słuchu - dodaje Piotrowska.



- Mamy profesjonalne instrumenty muzyczne, intuicyjne, ogrodowe, które grają na wietrze i emanują przyjemne, relaksacyjne dźwięki. Można również zagrać swoją melodię. Wydają one różne dźwięki, stymulują zmysł słuchu, uspokajają, a czasem też dodają energii - mówi lekarz kierujący Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym Ogólnym szpitala „Zdroje”.



Pomysł utworzenia pierwszego w regionie szpitalnego ogrodu terapeutycznego zrodził się w trakcie pandemii, gdy obostrzenia istotnie ograniczyły możliwości prowadzenia innych form terapii, jak również odwiedzin bliskich.



Ścieżka muzyczna kosztowała 16 tysięcy złotych. Pieniądze na ten cel przekazał Urząd Marszałkowski.