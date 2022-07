Koleżankom i kolegom radnym sejmikowym zarekomenduję pana Rafała Niburskiego na szefa klubu radnych PiS w Sejmiku - powiedział Radiu Szczecin poseł Leszek Dobrzyński, szef szczecińskiego okręgu Prawa i Sprawiedliwości.

To decyzja spowodowana zawieszeniem przez Jarosława Kaczyńskiego radnej Małgorzaty Jacyny-Witt, która dotychczas pełniła funkcję szefowej klubu PiS w Sejmiku. Radna została zawieszona w związku z kontrowersyjnymi wpisami na Twitterze.- Jest to doświadczony samorządowiec, młody człowiek, ale posiada zarówno doświadczenie, fachowość i energię, żeby w ten decydujący okres przed wyborami - mamy może 1,5 roku do wyborów samorządowych - by poprowadzić tę drużynę do zwycięstwa - powiedział.Sekretarz Generalny ugrupowania, Krzysztof Sobolewski poinformował na Twitterze, że prezes PiS Jarosław Kaczyński skierował wniosek do Rzecznika Dyscyplinarnego partii o wszczęcie postępowania w sprawie radnej Małgorzaty Jacyny-Witt.